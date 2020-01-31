Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Milli takım kampında sakatlanan ve sol omzundan ameliyat olan Taha Akgül, kadroda yer almadı.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
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31 Ocak 2020 15:52
Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek güreş milli takımına çağırılan isimleri açıkladı.

Milli takım kampında sakatlanan ve sol omzundan ameliyat olan Taha Akgül'ün bulunmadığı kadroda şu sporcular yer aldı:

"Süleyman Atlı (57 kilo), Hamza Alacak (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Batuhan Demirçin (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Süleyman Karadeniz (92 kilo), İbrahim Bölükbaşı (97 kilo), Tanju Gemici (125 kilo)"

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