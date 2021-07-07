Serbest Güreş Milli Takımı, Abant'ta böyle moral depoladı

Olimpiyatlara Abant Tabiat Parkı'nda hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serbest Güreş Milli Takımı, Abant'ta böyle moral depoladı
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04 Temmuz 2021 16:08
2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, çalışmalarını keyifli bir ortamda sürdürüyor.

Büyük Abant Oteli'nde kamp yapan milli sporcular, antrenör Abdullah Çakmar gözetiminde günde üç antrenman yapıyor.

Çalışmalara mola veren milli sporcular, barbekü partisinde bir araya gelerek moral depoladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, mutfak şefi Erol Ergün ile takım arkadaşlarına ikramda bulundu.

Çakmar, etkinlik için otel yetkililerine teşekkür ederek, "Hem sporcular hem de teknik heyet adına güzel bir değişiklik oldu." ifadelerini kullandı.


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