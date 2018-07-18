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Serbest dalışta son seviye!
Serbest dalışta son seviye!
Bu arkadaşımız arkadaşlarının da büyük gazıyla metrelerce yüksekten müthiş bir atlayış yapıyor.
18 Temmuz 2018 14:51
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