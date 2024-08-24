Serbest dalışta dünya üçüncüsü olan Derinsu, zirveyi hedefliyor

Derinsu Şilli, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı yüzmenin ardından farklı bir disipline yönelmek istedi.



İki yıl önce serbest dalış branşına geçmeye karar veren Derinsu, antrenör Sertan Aydın ile çalışmaya başladı.



Zamanla kendini geliştiren Derinsu Şilli, geçen yıl katıldığı Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



Bu yıl Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve bir gümüş madalya kazanan Derinsu, Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda da yarıştığı kategoride üçüncü oldu.



Derinsu Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa katıldığı dünya şampiyonasında üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Serbest dalışın kendisi için yeni bir macera olduğunu ifade eden Derinsu, "7 yaşında yüzmeyle tanıştım. Yüzmede kendimi geliştirince milli takımda yer aldım, Türkiye şampiyonalarına gittim. Yüzmeyi bırakmak istedim ama spordan kopmamak için serbest dalışa geçtim. Benim için yeni bir başlangıç oldu. Serbest dalışta ilk defa katıldığım Türkiye şampiyonasında 2 ikincilik, 2 üçüncülük kazandım." dedi.



Bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasının kendisi için güzel geçtiğini belirten 14 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:



"Türkiye şampiyonasında 2 birincilik ve bir ikincilik aldım. Daha sonra dünya şampiyonasına katıldım. Benim için heyecanlıydı, ilk defa serbest dalışta dünya şampiyonasına katılacaktım. Tam olarak kendimi hazır hissetmiyordum. Her şeye rağmen yarışmam güzel geçti ve dünya üçüncüsü oldum. Dünya şampiyonası benim için güzel bir deneyimdi. Bu branşta devam edip, seneye yine dünya şampiyonasında altın madalya için mücadele etmek istiyorum."



"Azmiyle daha çok madalya kazanacağına inanıyoruz"



Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun kısa sürede güzel başarılar kazandığını dile getirdi.



Derinsu Şilli'nin daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Aydın, "Dünya şampiyonasına birçok sporcu katıldığı için yarışma gerçekten çok zorlu geçti. Derinsu ilk defa şampiyonaya katılmıştı. Gerçekten güzel bir performans sergiledi ve bronz madalya almayı başardı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bizleri de gururlandırdı. Azmiyle daha çok madalya kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





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