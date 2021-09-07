Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Kaş'ta yapılacak

10-12 Eylül tarihlerinde Serbest Dalış Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Kaş'ta yapılacak
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07 Eylül 2021 15:39
Antalya'nın Kaş ilçesi, 10-12 Eylül tarihlerinde Serbest Dalış Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek şampiyonada, 2021 Açık Su Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takımın aday kadrosu belirlenecek.

Organizasyon büyük, master, junior yaş gruplarında, paletsiz sabit ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CWT), sabit ağırlık çift palet (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşlarında kadın ve erkek kategorilerinde yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu olmayan sporcu, antrenör ve idareciler, şampiyonaya alınmayacak. Seyircisiz gerçekleştirilecek organizasyonda dereceye giren sporcular, madalya ile ödüllendirilecek.


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