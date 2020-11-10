Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Serbest dalış branşında dünya şampiyonalarında iki kez bronz madalya elde eden milli sporcu Birgül Erken, dünya şampiyonu olmak için Kaş'ta hazırlıklarına devam ediyor.



Kaş'ta dünya serbest dalış rekortmeni Rus sporcu Alexey Molchanov'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sporcu ile antrenman yapan Erken, AA muhabirine, aralıkta Türk Milli Takımı olarak Kaş'ta kampa gireceklerini söyledi.



2021'de Kaş'ta yapılması planlanan Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan 48 yaşındaki milli sporcu, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Çok sayıda dünya rekoru kırılıyor ancak önemli olan milli forma ile ülkemizi temsil ederek şampiyon olmak ve dünya kürsüsünde altın madalya kazanmak." dedi.



Erken, kamplarla çalışma fırsatı sunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'e ve tüm destek verenlere teşekkür etti.



- "Kovid-19 salgın sürecinde Kaş'ın cazibesi daha da arttı"



Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kaş'ın dalış sporu konusunda cazibe merkezi haline geldiğini belirten Erken, bu yıl farklı ülkeler tarafında Kaş'ta çeşitli yarışmalar düzenlenebileceğini kaydetti.



Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesislerinde antrenman merkezi oluşturulduğunu anlatan Erken, "Önceden antrenmanlar için Mısır'a gidiyordum çünkü böyle bir tesis yoktu ve Kaş bilinmiyordu. Şimdi başka sporcuları buraya davet ediyoruz. Türkiye'de sağlık altyapı sistemi çok iyi. Kovid-19 sürecinde de Türkiye, her açıdan güven verdi, yabancılar burada kendilerini güvende hissediyor, buraya gelmek istiyor. Kaş'ın cazibesi özellikle bu süreçte daha da arttı." diye konuştu.



Birgül Erken, Çanakkale'de Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde "tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe" kategorisinde 160 metrelik dünya rekorunu 165 metreye ulaşarak geçti.







