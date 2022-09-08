Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulu incelemelerinin ardından açıklandı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, serbest dalış deniz etabı olan "Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası", Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.



Ankara'da yapılan havuz etabı ve Kaş'taki deniz etabının tamamlanmasıyla dereceye girenler şöyle oluştu:



- Büyük kadınlar



1.Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü



2. Ilgaz Yıldıztepe Spor Kulübü



3. Türközü Spor Kulübü



- Büyük erkekler



1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü



2. Neptune Sualtı Sporları Spor Kulübü



3. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Okyanus Su Sporları Kulübü (Aynı puanla 2 kulüp Türkiye 3'üncülüğü paylaştı)







- Paletli Sabit Ağırlık-CWT kategorisi



- Genç kadınlar



1. Toprak Toprak



- Genç erkekler



1. Can Yurteri



- Büyük kadınlar



1. Şahika Ercümen



- Büyük erkekler



1. Rüstem Derin







- İp Destekli Sabit Ağırlık-FIM kategorisi



- Genç kadınlar



1. Toprak Toprak



- Genç erkekler



1. Doruk Dizdar



- Büyük kadınlar



1. Şahika Ercümen



- Büyük erkekler



1. Rüstem Derin







- Çift Paletli Sabit Ağırlık-CWT-BF kategorisi



- Genç kadınlar



1. Berivan Şevval Toprak



- Genç erkekler



1. Can Yurteri



- Büyük kadınlar



1. Şahika Ercümen



- Büyük erkekler



1. Rüstem Derin







- Paletsiz Sabit Ağırlık-CNF kategorisi



- Genç kadınlar



1. Toprak Toprak



- Genç erkekler



1. Eren Umut Koçak



- Büyük kadınlar



1. Şahika Ercümen



- Büyük erkekler



1. Mete Mordağ





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