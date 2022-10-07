Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar iptal

CMAS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın son gün yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar iptal
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07 Ekim 2022 16:16
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın son gün yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde yapılacak dördüncü gün yarışları, denizdeki akıntı nedeniyle iptal edildi.

Şampiyona, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek kapanış programı ile sona erecek.

 
 
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