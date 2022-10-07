Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar iptal

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın son gün yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.
Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde yapılacak dördüncü gün yarışları, denizdeki akıntı nedeniyle iptal edildi.
Şampiyona, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek kapanış programı ile sona erecek.
Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde yapılacak dördüncü gün yarışları, denizdeki akıntı nedeniyle iptal edildi.
Şampiyona, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek kapanış programı ile sona erecek.
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