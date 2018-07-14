Serbest atlama mı dediniz? Havuza bir de böyle atlayın...

Biraz cesaret etse de uzaktan oldukça eğlenceli gözüküyor değil mi?

14 Temmuz 2018 16:21
Serbest atlama mı dediniz? Havuza bir de böyle atlayın...
Biraz cesaret etse de uzaktan oldukça eğlenceli gözüküyor değil mi?


Diğer Haberler

Sporting'ten Bas Dost için 'zam' kararı Dünya Transferler

Sporting'ten Bas Dost için 'zam' kararı
Amrabat: 'Transfer pazarlıkları var' Dünya Transferler

Amrabat: "Transfer pazarlıkları var"
Bırak artık şu telefonu! Sosyal Medya Dedikoduları

Bırak artık şu telefonu!
Sıcaklara kesin çözüm Sosyal Medya Dedikoduları

Sıcaklara kesin çözüm
Göztepe'nin Arjantinlisi takıma çabuk alıştı Göztepe

Göztepe'nin Arjantinlisi takıma çabuk alıştı
Hollanda'da tarımda makine kullanımı Sosyal Medya Dedikoduları

Hollanda'da tarımda makine kullanımı
Galatasaray'ın gündemindeki Laxalt için transfer açıklaması Dünya Transferler

Galatasaray'ın gündemindeki Laxalt için transfer açıklaması
Rakitic: 'Şampiyon olursak alnıma Dünya Kupası dövmesi yaptırmak istiyorum' Dünya Kupası 2018

Rakitic: "Şampiyon olursak alnıma Dünya Kupası dövmesi yaptırmak istiyorum"
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mina'da büyük engel Dünya Transferler

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mina'da büyük engel
Daha fazla göster
1

Barcelona'dan resmi Yerry Mina açıklaması!
2

İşte Fenerbahçe'nin Carroll cevabı!
3

Inter taraftarlarından Ronaldo göndermesi
4

Luis Neto, Galatasaray'a haber yolladı!

5

Beşiktaş'tan Mandzukic için Bilic hamlesi
6

Babel, Flamengo'dan 4 milyon istedi
7

Kebapçı Selahattin'den Fatih Terim'e şikayet
8

Colin Kazım'ın yeni takımı açıklandı!
9

Janssen tamam, sıra Tottenham'da!
10

Altınordu, transferde Cocu'nun kararını bekliyor
yukarı ok