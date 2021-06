Serap Özçelik Arapoğlu, kariyerindeki tek eksiği tamamlamayı hedefliyor

Avrupa ve dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kariyerindeki tek eksik madalyayı kazanmayı amaçlıyor.



Serap Özçelik Arapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan Avrupa Şampiyonası, pandemi süreci ve yaklaşan olimpiyat oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Tokyo'nun ev sahipliğinde 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarını heyecanla beklediklerini kaydeden Arapoğlu, "Yıllar önce 'Dünya ve Avrupa şampiyonluğum var ama olimpiyat şampiyonluğum yok.' demiştim. Çünkü o zaman karate olimpik bir branş değildi. Her sporcunun hayali olimpiyatlardaki o atmosferi solumaktır. Benim de hayalim bu. Karatenin olimpik spor olduğunu duyduğum andan beri büyük bir umutla bekliyorum. Tek eksiğim olimpiyat madalyası. Az da zaman kaldı. İnşallah beklediğimize değer ve çok iyi bir performans sergileyip, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." ifadelerini kullandı.



Olimpiyat oyunları öncesi çok zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Arapoğlu, "4 yıl boyunca kota alabilmek için senede 11 uluslararası müsabakaya katıldık. Her müsabaka bizim için yıkım ve tekrar ayağa kalkmaktı. Allah'a çok şükür bunu başarabildik ve kotayı aldık. Direkt olimpiyatlara katılmaya hak kazandık." yorumunu yaptı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vefat eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın kendilerine çok destek olduğunu kaydeden milli sporcu, "Bize bütün imkanları sundu. Allah rahmet eylesin. Kendisine görmek nasip olmadı ama olimpiyatlarda iyi bir performansla inşallah ruhunu şad ederiz." diye konuştu.



Geçen ay Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Serap Özçelik Arapoğlu, "Şampiyona, takım olarak çok güzel geçti ve zirvede tamamladık. Olimpiyatlardan önce son uluslararası müsabakamızdı. Dünyanın her yerinden sporcuların geldiği Premier Lig'e nazaran biraz daha kolaydı. Mini bir dünya şampiyonası gibi oluyor. Önemli olan orada gösterdiğimiz performans ve mücadele. Takım olarak bunu çok iyi başardık ve çok şükür sonucunu iyi bir şekilde aldık." şeklinde görüş belirtti.



"Milli takıma hazır bir şekilde gittik"



Serap Özçelik Arapoğlu, geçen sene düzenlenmesi gereken olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin avantaj ve dezavantajlarını yaşadığını ifade etti.



Milli takımla çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Arapoğlu, "Pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü bize çalışma imkanı sundu. Çok büyük bir avantajdı. Milli takıma hazır bir şekilde gittik. Senede 12 uluslararası müsabakaya girerken, şimdi 3 müsabakada kendimizi görebilme şansımız oldu. Bu, bir anlamda avantaj diyebilirim. Çünkü o heyecanı ve atmosferi özlüyoruz. İnşallah o özlemi orada en iyi şekilde gideririz." yorumunu yaptı.



Oyunların ertelenmesini ilk aşamada kendisi için dezavantaj olarak gördüğünü belirten 33 yaşındaki sporcu, "Yaş itibarıyla benim için ertelenmesi kötü oldu diye düşünmüştüm. Üç sene kilomda dünyanın en iyisi oldum. Tam gaz devam ediyordum. Olimpiyatlara katılacaktım. İyi bir performans ve ivme yakalamıştım ama sonradan her şey sıfırlandı. Motivasyon ve performans olarak tekrar sıfırdan başlamam gerekiyordu. Olimpiyatlardan önceki uluslararası müsabakalarda 3'te 2 yaptım. Az da olsa yaş problemini kafamda çözmüş oldum. Yaşla ilgisi yok kesinlikle disiplinli çalışmayla alakası var. En önemlisi de sağlığın yerinde olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Sadece işlerine odaklandıklarını vurgulayan milli sporcu, "Türkiye'nin karatedeki başarısının sırrı, özverili ve disiplinli bir şekilde çalışmak. Milli takım antrenörlerimize teşekkür ederim. Bizimle kafa yoruyorlar. Yenildiğimiz zaman bunu sorguluyorlar ve ona göre antrenman programı uyguluyorlar. Hatalarımızdan ders alıp önümüze bakıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.