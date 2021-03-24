Sepp Blatter futboldan men edildi

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan men edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sepp Blatter futboldan men edildi
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24 Mart 2021 14:42
Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

FIFA Etik Kurulu tarafından verilen ve basın açıklamasıyla duyurulan karara göre, Blatter'e 6 yıl 8 aylık men cezasının yanında 1 milyon İsviçre Frangı (903 bin Avro) da para cezası verildi. 

Ayrıca, Blatter'in başkanlığı döneminde FIFA Genel Sekreterliği görevinde bulunan Jerome Valcke de aynı cezalara çarptırıldı. 

Karar, FIFA tarafından Blatter ve Valcke'ye bildirildi. Ancak kararların uygulanması için iki eski yöneticinin bir önceki usulsüzlük cezalarının bitmesi gerekiyor. 

Buna göre cezalar, Blatter için 2021 yılının ekim ayından sonra, Valcke için 2025 yılının ekim ayından sonra uygulanacak.



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