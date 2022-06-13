Sepil ve Ankersen, Göztepe'nin devri için görüştü

Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sepil ve Ankersen, Göztepe'nin devri için görüştü
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13 Haziran 2022 17:03
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi.

Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in kulübün hisse devri ile ilgili görüştüğü Ankersen'in, İzmir'e geldiğini söyledi.

Hisse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

 

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