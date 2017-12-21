Sepil: ''Keşke Galatasaray karşımıza sorunsuz çıksaydı''

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İstanbul'da katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı sonrası DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de yeni bir takım olmalarına rağmen başarılı bir performans sergilediklerini kendileri açısından da sürpriz olduğunu belirten Sepil, bu başarının nedeni olarak "İyi bir teknik kadro, futbolculer, camia ve taraftar" dedi.Süper Lig'de ilk yarı son karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe'de tek hedefin galibiyet olduğunu belirten Başkan Sepil şunları söyledi:"Öncelikle Göztepe olarak yıllar sonra Galatasaray ile karşılaşacağımız için çok mutluyuz. Bizim için çok önemli ve büyük bir deplasman maçı olacak. Biz Göztepe olarak bu maçta kendimize çok güveniyoruz. Sezonda beklentilerimizin çok daha üzerinde performans gösterdik. Dolayısıyla maça gayet rahat çıkacağız. Galatasaray'a gelince çok kuvvetli bir takım. Haftalardır ligi lider götürdüler. Ama biz Göztepe olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray karşısında da bu hedefle çıkacağız. Neticeyi hep beraber göreceğiz"Galatasaray'da yaşanan Tudor krizinin ardından, Sarı- Kırmızıların maça daha motive şekilde çıkacağını belirten Mehmet Sepil, Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda; "Galatasaray'ın şu an yaşadığı sorunlar karşılaşmada bence bizi daha zorlayacak. Benim kendi düşüncem keşke Galatasaray bu durumları, olayları hiç yaşamasaydı da bizim karşımıza sorunsuz çıksın isterdim. Çünkü şimdi futbolcusu, yönetimi, taraftarı çok daha ayrı bir motivasyon ile bizim maça çıkacaklar. Çok daha fazla bilenecekler bu maçta. O yüzden bu durum kesinlikle bizim için avantaj değil" diye konuştu.Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen aralık ayı olağan toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Sepil, "Jahovic için bize gelen resmi teklif yok. Kendisi ile görüşüyoruz. Kontratını uzatmak için teklifte bulunduk. Jahovic'in önümüzdeki yıllarda Göztepe'de kalacağına eminim." dedi.Göztepe'nin,Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansın kendilerine de sürpriz olduğu belirten Sepil "Bakıldığında sezona 19 yeni futbolcu ile başladık. Geçen sene Süper Lig'e yükseldik ve takımda çok büyük değişiklikler yaptık. Açıkcası biz kendimizi 2'inci yarıda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorduk. Ama ben hep şunu söylüyorum futbolda başarı için 3 olguyu birleştirmeniz gerekiyor. Bunlar; iyi bir teknik kadro, futbolcular son olarak da camia ve taraftar. Bizde bu 3'ü çok büyük bir birliktelik sağladı. Bizim taraftarımız çok etkin. Hocamız Tamer Tuna bize inanılmaz şekilde çabuk adapte sağladı. Oyuncular ile de müthiş bir bağ kurdu ve bu sayede şansınız biraz daha yükseliyor. Bizde bunu iyi kullandık" ifadelerini kullandı.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ara transfer döneminde ise başarılı gittikleri için takıma çok önemli bir takviye yapmayacaklarını belirtti.