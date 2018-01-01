Seoul Dynasty kadrosunu oluşturuyor!

Seoul Dynasty'nin kadrosu yavaş yavaş toparlanıyor. Takım son olarak üç oyuncu ve bir koç ile anlaştı.





Overwatch Çin Contenders'ında şampiyon olan Lucky Future Zenith'in oyuncusu Hwang "Marve1" Min-seo ve Choi "Michelle" Min-hyuk, Kore takımı Element Mystic'in Support oyuncusu Lee "Jecse" Seung-soo ve daha önce MVP'de çalışmış olan koç Lee "WhyNot" Juh-yeop takıma katıldı.





Daha önce birçok oyuncusunu yollayan takım yeni kadrosuyla yeni sezona hazır gibi. 20 Overwatch League takımı 14 Şubat'ta Blizzard Arena'yı dolduracak.



