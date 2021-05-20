Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2021 15:55
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.