Sensibile'nin maliyeti 15 bin forma değerinde!

Başkan Dursun Özbek yönetiminde yeni bir yapılanmadan geçen Galatasaray'da Burak Elmas döneminde gelen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar, beklendiği gibi ayrıldı.



Geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan sportif direktör Sensibile'ye bu ayrılık için 660 bin Euro'luk tazminat ödeneceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, mali olarak zor bir dönemden geçerken, 50 yaşındaki İtalyan Futbol adamına ödenecek olan tazminat dikkat çekti.



Galatasaray'da 17 Şubat'ta göreve gelen ve sadece 123 gün çalışan Sensibile'ye yaklaşık olarak 12 milyon lira ödenecek.



GÜNLÜK MALİYETİ NEREDEYSE 100 BİN LİRA



Galatasaray Kulübü, Sensibile'ye böylece görevde kaldığı her gün için neredeyse 100 bin TL ödemiş olacak. Sarı kırmızılılarda bununla beraber yeni sezon formaları 800 TL'den satışa sunulurken, Sensibile'nin tazminatının yaklaşık 15 bin forma parasına denk olması dikkat çekti.



TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ!



Sarı kırmızılılarda daha önce danışmanlık için prensipte el sıkışılan Luis Campos tarafından getirilen Sensibile, sadece bir kez GS TV'ye çıkmıştı. Geri planda kalmayı tercih eden İtalyan futbol adamı, son dönemde ise iyice gözden kaybolmuştu. Galatasaray taraftarları dün ayrılık kararının resmen duyurulmasıyla sosyal medyada bu duruma büyük tepki gösterdi.





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