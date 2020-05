Şenol Şankaya kimdir, kaç yaşında

İplikten son ürüne kadar üretim yapabilen dünyadaki dört tesisten birine sahip Yeşim Tekstil. Bu tesislerde Nike, Gap, Matheis gibi dünya markaları için üretim yapan şirket, son üç yıl içinde toplam 749 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yeşim, yarattığı istihdamla da Türkiye'nin en büyük firmaları arasında yer alıyor. Yeşim Tekstil, Türkiye'nin tekstil alanındaki en büyük kuruluşlarından biri. Kurumsal sosyal sorumluluklarına çok önem firma, geçtiğimiz aylarda dünyaca kabul edilmiş sosyal uygunluk belgesi olan Wrap belgesi almaya hak kazanarak bu konudaki ayrıcalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'de yarattığı istihdam alanıyla da en büyük firmalar arasında yer alan Yeşim Tekstil'in Genel Müdürü Şenol Şankaya, Yeşim Tekstil'in İnsan Kaynakları uygulamaları ve gelecek hedefleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Bursa'daki Tekstil sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Geliştirilmesi için neler yapılması gerekiyor?Bursa Türk tekstil sektöründe lokomotif şehirlerden biri. Tekstil sektöründe çalışan ve bu işten para kazanan sayısı çok fazla. Dolayısıyla şehrin ekonomik gelişimi ve refahı bu sektörle çok paralel. Sektörün gelişimi için sektör temsilcilerine ve hükümete birçok görev düşüyor. Çünkü her geçen gün rekabet ortamı zorlaşıyor. Bu yıla kadar kotalar sebebiyle Çin'e çok fazla sipariş verilemiyor, bu siparişler ülkemize kayıyordu. Kotaların kaldırıldığı 2005 yılında ise Avrupa pazarından gelen siparişlerin yaklaşık %30'unun Çin'e kayması şaşırtıcı bir gelişme olmayacaktır. Bu oran gerek sektör tarafından gerekse de hükümet tarafından eğer gerekli önlemler alınmazsa daha da büyüyebilir. Hükümetimiz en kısa sürede SSK primleri, vergiler ve enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi konularını gündeme almalı ve can çekişen sanayiciye bir soluk aldırmalıdır. Aksi takdirde birçok sanayici bu zor koşullara direnemeyerek piyasadan çekilmek zorunda kalacak. Bunun sonucunda da tekstil sektöründeki firmaların topluma ve devlete yarattığı artı değerler bitecek, hem binlerce vatandaşımız işini kaybedecek hem de hükümetimiz bu firmalardan elde ettiği resmi gelirlerden mahrum kalacaktır.



Bir tekstil şirketinin Bursa'da yer almasının ne gibi avantajları bulunuyor?Bursa'nın tekstil geçmişi çok eskilere dayanıyor. Bursa bulunduğu konum bakımından da birçok avantaja sahip. Özellikle İstanbul'a yakınlığı ve transit yollar üzerinde kurulmuş olması Bursa'ya diğer şehirlere göre rekabette önemli bir üstünlük sağlıyor.



İnsan Kaynakları departmanınızın şirket içindeki görevini nasıl tanımlarsınız?İK departmanı şirket içinde tüm eleman seçme yerleştirme,ücret, performans değerlendirme, eğitim gibi konuların yürütülmesinden, organize edilmesinden sorumlu. Bu süreç içerisinde yer alan tüm görevleri yerine getiriyor. Şirket içinde danışmanlık görevi görüp diğer departmanları yönlendirme ve bilgilendirme misyonuna da sahip.



Çalışanların motivasyonunu artırmak için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?Her yıl farklı organizasyonlarla çalışanlarına ve ailelerine ulaşmayı hedefleyen firmamızda çalışanların motivasyonu için bugüne kadar farklı alanlarda birçok organizasyon düzenlendi. Futbol turnuvası, tavla turnuvası, bowling turnuvası, piknik, doğa yürüyüşleri, sabah kahvaltıları, eğlenceler, özel gün kutlamaları, kişisel gelişim seminerleri ve kültürel aktiviteler firmanın düzenlediği sosyal etkinlikler arasında yer alıyor. Ayrıca çalışanlarımız için çıkardığımız Önce İnsan gazetesi ve dergisi de iletişimi ve motivasyonu güçlendiren bir araç. Yine çalışanlarımız ve çocukları için kurduğumuz Yeşim Çocuk Kulübü, Yeşim Kadınlar Kulübü ve Yeşimspor Kulübü'nde yaptığımız uygulamalar çalışanlarımızın motivasyonunda önemli bir yere sahip. Motivasyonu sağlamak üzere Halkla İlişkiler etkinliklerinin yanı sıra insan kaynaklarının yürüttüğü eğitimler ve çalışmalar da motivasyonu sağlayan önemli çalışmalar.



Çalışanlarınız ne tür eğitimler alıyor?

Özellikle yetkinliklerin artırılmasına yönelik sonuç odaklılık, başarma arzusu, iletişim, takım çalışması, problem çözme ve kişisel gelişim konusunda eğitimler yapılıyor. Ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ve öneri sistemleri de İK departmanı tarafından takip ediliyor.



Yeşim Tekstil'in gelecek için hedefleri neler?2005 yılında daha çok yapısal değişimler hedefliyoruz. Rakamsal büyüme birinci hedefimiz olmayacak. Kendimizi yapılandırma, sektörde neler olduğunu gözleme ve değişime ayak uydurma süreci olacak bu yıl bizim için. Geçtiğimiz aylarda bünyemizde yeniden yapılanma çalışmalarını başlattık. Rakiplerimizle mücadele edebilmek için dünya standartlarında üretim yapmamız yeterli değil, bunu uygun maliyetlerle de yapmamız gerekiyor. Bunun için bünyemizde verimlilik çalışmalarına ağırlık vermeye başladık. Ayrıca yönetimsel organizasyon yapımızı da daha güçlendirmek ve kurumsallaştırmak adına çalışmalar yapıyoruz.Yeni bilgisayar programları ile fabrikanın her bölümünü IT ağına dönüştürmeyi ve her şeyi bilgisayar ortamında takip etmeyi hedefliyoruz. Yani 2005, daha güçlü bir Yeşim yaratmak için kendimizi global rekabete hazırlayacağımız bir yıl olacak. 2006'dan sonra ise yeniden büyüme dönemimiz başlayacak.

Yeşim Tekstil, 144 bin metrekaresi kapalı ve 181 bin metrekaresi açık olmak üzere Bursa'da toplam 325 bin metrekare alan üzerinde 4000 civarında çalışanı ile hazır giyim ve ev tekstili üzerine üretim yapıyor. Çalışanların yaklaşık 700'ü beyaz yaka, geri kalanlar ise mavi yaka. Üretimine 1983 yılında başlayan Yeşim Tekstil"in şu an günlük üretim kapasitesi; 80 ton örme, 120 ton boyama, 100 bin metre baskı ve 200 bin adet hazır giyim ile 100 bin adet ev tekstili. Yeşim, dünyada hazır giyim sektöründe aynı çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapabilen en büyük dört entegre tesisten biri.



Yeşimspor Bursalı gençlere spor imkanı sağlıyorYeşimspor Kulübü; Bursalı gençlere spor yapma olanağı sağlamak ve geleceğin basketbolcularını yetiştirmek üzere 24 Ocak 2003 tarihinde kuruldu. Mavi-turuncu renklere sahip olan kulübün ana branşı basketbol ancak yaz aylarında yüzme ve tenis branşlarında 7-12 yaş grubundaki çocuklara yaz okulları da düzenleniyor. Kulüp 10 antrenör ile birlikte 130'u altyapı 100'ü de müsabaka takımı olmak üzere toplam 230 genci çalıştırıyor. Bölgesel Lig'den 2. Lig'e çıkan Yeşimspor A Takımı, iki yıl gibi çok kısa bir sürede büyük başarılara imza attı.