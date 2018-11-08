Şenol Güneş'ten zorunlu Medel kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Genk ile kritik bir maça çıkacak, sakatların durumu can sıkıyor.Gökhan Gönül'ün arka adalesindeki hafif ağrıları nedeniyle Belçika'ya götürülmemesi teknik heyetin planlarını bozdu.Gökhan Gönül, Adriano, Gökhan Töre ve ismi listede bulunmayan Atiba'nın yokluğunda zorunlu rotasyona gidecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlığı tamamen geçmeyen Gary Medel'i maç kadrosuna almak zorunda kaldı.Gönül'ün yokluğunda Necip'i sağ bekte oynatmayı planlayan deneyimli hoca, orta sahadaki savunma yönü güçlü oyuncu seçeneğini ise Medel'den yana kullanmak istiyor.Şilili futbolcunun durumuyla ilgili son kararını bugün verecek olan deneyimli teknik adam, Medel'in forma giyememesi halinde orta sahada Tolgay'a şans tanıyacak.