Şenol Güneş'ten yönetime Burak Yılmaz serzenişi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizinin sona ermesi için Teknik Direktör Şenol Güneş harekete geçti.Akhisar maçının ardından, golcü futbolcunun ilk kez iç sahada forma giydiği Erzurumspor karşılaşmasında da tribünlerin önemli bir bölümünün tepki gösterdiği Burak Yılmaz için yönetimle bir görüşme yapan Güneş'in, "Tribünlerin tepkisi sadece Burak Yılmaz'ı değil, takımdaki diğer oyuncuları da olumsuz etkiliyor. Bu durumda takım genel olarak zarar görüyor. Şimdi bizim birlik olmamız, tek yumruk gibi hareket etmemiz gerekiyor. Ama bu protestolar tribünleri de ikiye bölüyor. Gerekli girişimleri yapın ve taraftarların Burak Yılmaz ya da bir başka oyuncuya tepki göstermesinin önüne geçin" dediği öğrenildi.Yönetimin de taraftar gruplarıyla görüşme yapacağı ifade edildi.