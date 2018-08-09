Şenol Güneş'ten Vida, Negredo ve transfer açıklaması

"HENÜZ TAKIM OLMA HAVASINI YAKALAMADIK"

"KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"TRANSFERDE AY SONUNA KADAR VAKİT VAR"

"VİDA TAKIMIN PARÇASI OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ!"

"VİDA'YA TEKLİF YOK!"

"TOLGA BİZE KATKI YAPACAK"

"PEPE'Yİ MAÇTA DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

"90 DAKİKA AYNI TEMPO OLMAZ, FENERBAHÇE MAÇI ÖRNEK"

"NEGREDO GELDİĞİNDE SAKATTI"

"GOMEZ, CENK VARDI, NİYE OYNAMIYOR DENİYORDU"

"NEGREDO'NUN MALİYETİ YÜKSEKSE SATARSIN!"



"AKHİSAR'I TEBRİK EDİYORUM"

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde LASK Linz ile oynayacağı karşılaşma öncesi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basına açıklamalarda bulundu.Konuşmasına transferler ile ilgili sorulan soruya yanıt vererek başlayan tecrübeli teknik adam,dedi.Transfer konusunda Beşiktaş yönetiminin elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Güneş,ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki karşılaşmalarında her maçın önemli olduğunu ve ilk maçta gol yemeden kapatmaları gerektiğini vurgulayan Güneş,dedi."Takım demek, yönetimin, hocaların, personelin, hatta medyanın birlikte olduğu bir takımdan bahsediyoruz. O havayı yakalamış değiliz. İlk maçın şartları farklıydı, bu maç farklı olacak. Lige başladıktan sonra 4-6 hafta içinde takım belli seviyesini gösterir.""Giden oyuncularımız olabiliyor, bu yine mümkün olabilir. Şu aşamada maçlarımızı kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Sabırlı olup, çok çalışarak, çok isteyerek önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz.""Transfer konusunda ay sonuna kadar çok zaman var. Transferde bir gün de çoktur 30 gün de azdır. Transferin olması için ekonomik şartların oluşması lazım. Sabırlı olmak lazım. Bazen kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir. Almak istediğiniz kişiler gelmeyebilir. Yönetimin bize verdiği görev, eldeki oyuncularla çalışıp başarılı olmaktır. Umarım sonuç olarak en iyi kadro ortaya çıkar. Şu anda elimizdeki oyuncularla yarışacağız. Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla el ele vererek taraftarlarımızın istediği Beşiktaş'ı ortaya sürmek istiyoruz.""Vida takıma geldiğinde gitme düşüncesini söylemedi. Konuştuğumuzda takımın parçası olarak çalışacağını söyledi ve öyle. Şu anda gayet iyi, morali iyi. Bizde oynayabilecek değerli bir oyuncu. Geldiğinde orada uyumlu olan iki oyuncu vardı, arkasında kaldı.""Transfer şu anda sadece kulüp ile ilgili değil, Vida ile de ilgili. Yazılanların abartılı olduğunu düşünüyorum. Teklif gelmedi, olan biri yok ortada, muhattap yok. En çok konuşulan Vida, hiç konuşulmayan Fabri gitti. Zamana bırakmak lazım.""Adriano'nun durumu daha iyi ama kadroda olup olmayacağı bugünden sonra belli olacak. Tolga Zengin'in kaleciliğiyle ilgili yeni bir şey söylemeye gerek yok. Oyunculuk önce yetenek, sonra moral ile ilgilidir. Tolga'nın bize çok katkı yapacağını düşünüyorum.""Pepe fizik olarak kendine iyi bakan bir oyuncu, maçın şartları itibariyle onu değerlendirebiliriz. Ara verdi ama geç bıraktı, erken geldi. Negredo mesela daha az kamp yaptı. Galatasaray maçından beri sakat. Pepe zaten maç oynuyordu, kilosu da yok.""Çok yüksek tempoda oynadığınız zaman 90 dakikaya taşıyabilir misiniz? Fenerbahçe maçından da örnek verebiliriz. Takımlar sonlara doğru düşebilirler. Yorgunlukla beraber hata da gelebilir.""Negredo idmana geldiğinde sakattı. 2 hafta dediler, daha fazla dediler, 10 gün sonra idmana geldi. Negredo, Mustafa, Larin, Umut fark etmez. Bazı transferleri giden oyunculara göre yapıyoruz, gitmeyince elimizde fazla oluyor.""Mario Gomez ile Cenk vardı, Cenk niye oynamıyor deniyordu ama ikisini değiştirerek sezonu bitirdik. Ben hoca olarak her mevkide 4-5 oyuncu olsun isterim, diğerleri beklesin. Negredo da şu anda çalışıyor, kalırsa da duygusal kırılması olmaz, anlaşması var.""Negredo'nun maliyeti yüksekse ve satarsan, kulübü de rahatlatırsın ve eline para geçer. Çünkü iyi bir oyuncu. En bilinmeyeni Larin'dir aslında. Biz onları niye aldık? Oynamaları için. Oynayıp taşırlarsa, biz hiçbirinin gitmesini istemeyiz.""Akhisar'ı tebrik ediyorum. Hem Türkiye Kupası'nı, hem de Süper Kupa'yı aldılar."