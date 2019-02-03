  •  
    "Beşiktaş'ta yöneticiler Sergen Yalçın'ı istiyor..."
  •  
    Benzia, sonra Belhanda! Süper Lig'de bir ilk oldu!
  •  
    G.Saraylı yıldıza SERT: "Hagi sonrası değilsin"
  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."

Şenol Güneş'ten uyarı; "Telafisi yok"

Puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını belirten Şenol Güneş, öğrencilerini "Rakibimiz çok iyi bir takım. Hızlı oynayıp seri paslaşarak 3 puanı alalım, kendimize gelelim" şeklinde uyardı.

Kaynak: Türkiye
Şenol Güneş'ten uyarı; 'Telafisi yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 07:52
Ligin dişli takımlarından Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kayıp istemiyor.

Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Özellikle orta alanda çok dirençli bir ekiple karşılaşacağız. Hücum yönleri de iyi. Kanatlardan çok iyi geliyorlar. İleride de Doukara gibi tehlikeli oyuncuları var. Bireysel ve basit hatalardan kaçının. Hızlı oynayıp seri paslaşarak üç puanı alabiliriz. Artık telafisi olmayan maçları oynuyoruz. Kazanıp rahat bir nefes alalım" ifadelerini kullandı.

GÖNÜL'E İĞNE

Kırmızı kart cezalısı Quaresma'nın yerine Güneş'in sağ kanatta Lens'e görev vermesi bekleniyor. Bu durumda soldaki boşluğu ise Caner kapatacak. Şenol Hoca'nın takımla fazla idman yapmadığı için Kagawa'yı yedek kuvvet olarak sahaya süreceği öğrenildi. Öte yandan hasta olan Gökhan Gönül ise iğne tedavisiyle maça yetiştirilecek.

 

KAGAWA KADROYA ALINDI

Ara transfer döneminin son saatlerinde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, bugün oynanacak Antalyaspor maçının kadrosuna alındı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi hâlinde Japon yıldız bu akşam forma giyebilecek.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için