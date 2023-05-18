Şenol Güneşten uyarı: "Hata istemiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcularının dikkatini çekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneşten uyarı: 'Hata istemiyorum'
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18 Mayıs 2023 11:33
Süper Lig'de hafta içi mesaisini hükmen Gaziantep FK galibiyeti ile geçen Beşiktaş pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

"SİSTEMİNİZDEN VAZGEÇMEYİN"

Antrenmanlarda futbolcularını sık sık uyaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "Rakibimiz tecrübeli ve koşan ekip. Riskli oynamaktan kaçının. Saha içindeki sistemimizden vazgeçmeyin. Gol yeriz önemli değil ama karşılığında mutlaka atmak zorundayız" dedi.

"RAKİPLERDEN ÇOK ÜSTÜNÜZ"

Takımın sezon bitimine kadar istikrarlı tablosunun sürmesi gerektiğini ve alınacak sonuçların şampiyonluk kadar etkili olduğuna dikkat çeken Güneş "Ligde çok iyi durumdayız. Teknik ve fizik olarak rakiplerden çok üstünüz. Bu tabloyu koruyalım, ligi mümkün olduğu kadar yukarıda bitirelim" ifadelerini kullandı.  

 
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