Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır kararı!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Şenol Güneş tarafından Milli Takım'ın birinci kalecisi olarak kadroya alacağı ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2021 14:49
Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş, Pazartesi ya da en geç Salı günü Norveç, Hollanda ve Letonya maçları için kadroyu açıklayacak.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Güneş yaklaşık 30 oyuncuyu barındıracak geniş bir kadro açıklayacak. Bu kadroda Trabzonspor'dan; Uğurcan ve Berat'ın olması bekleniyor. Güneş'in olası bir sakatlık durumuna göre Serkan Asan ve Abdülkadir Parmak'ı ise yedekte tutacağı belirtildi.

Asıl önemli olan ise Hollanda maçından başlayarak Uğurcan Çakır'ın Türk Milli Takımı'nın birinci kalecisi olacağı...

Güneş'in Mert Günok'u milli takıma davet etmeyeceği, Uğurcan'ın yanına, Altay ve Gökhan Akkan'ı milli takıma davet edeceği gelen bilgiler arasında.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.