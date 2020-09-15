Şenol Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Şenol Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret
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15 Eylül 2020 15:34
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ı ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Güneş ve Ataman, spor ve ülke gündemine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ataman, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzun çok önemli bir değeri olan Şenol hocamızın ziyaretinden çok mutlu olduk. Ülkemizde ve dünya çapındaki başarılarıyla adından söz ettiren hocamızla her zaman gurur duyuyoruz. Başarıları ile Türk milletinin ve özellikle de biz Trabzonluların göğsünü kabartıyor."

Ataman, milli takımın Güneş'le büyük bir çıkış yakaladığına işaret ederek, Şenol Güneş'e ve A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.



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