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Beşiktaş'ın Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş çok kısa açıklamada bulundu.Oldukça moralsiz olduğunu gözlenen Güneş, "Konuşacak bir şey yok. Birçok şeyin anlamını yitirdiği ortamda konuşmaya gerek yok, teknik olarak konuşmayacağım, yenildik, üzüldük. Bu kadar" dedi.