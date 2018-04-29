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Şenol Güneş'ten tepki: "Konuşmam anlamsız"

Beşiktaş'ın Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten tepki: 'Konuşmam anlamsız'
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29 Nisan 2018 21:38
Beşiktaş'ın Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş çok kısa açıklamada bulundu.

Oldukça moralsiz olduğunu gözlenen Güneş, "Konuşacak bir şey yok. Birçok şeyin anlamını yitirdiği ortamda konuşmaya gerek yok, teknik olarak konuşmayacağım, yenildik, üzüldük. Bu kadar" dedi.



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