Şenol Güneş'ten takıma: 'Başınızı dik tutun'

Ay-yıldızlı ekibin tecrübeli hocası, "Bu gece çok ciddi hatalarımız oldu mu, evet ne yazık ki oldu. Bunlardan ders çıkarmalıyız. İlk periyodu çok daha iyi bitirebilirdik. Ama üç maç üzerinden baktığımız zaman gruplara iyi başladık diyebiliriz. Üzülmenizi istemiyorum. Başınızı dik tutun" dedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten takıma: 'Başınızı dik tutun'
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01 Nisan 2021 08:17
Dünya Kupası yolunda Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarından 7 puan çıkartan ve liderlik koltuğuna oturan A Milli Futbol Takımı'nda, Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonrası futbolcularına güven aşıladı.

Sadece Letonya maçı üzerinden değil oynanan üç karşılaşma üzerinden genel bir değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adamın, "Letonya maçında çok ciddi hatalarımız oldu mu evet ne yazık ki oldu. Bunların bize ders olması lazım. Hangi maç olursa olsun asla oyun bitmeden rehavete kapılmamalıyız. İlk periyodu çok daha iyi bitirebilirdik. Ama üç maç üzerinden baktığımız zaman gruplara iyi başladık diyebiliriz. Üç maçta artılarımız da var eksilerimiz de. Bu eksileri nasıl daha iyi oluruz diye kullanacağız. Ben üzülmenizi istemiyorum. Başınızı dik tutun. Daha çok çalışmalıyız. Hep birlikte oyunumuzu çok daha ileriye taşıyacağımıza eminim" ifadelerini kullandığı bildirildi.

'Artık unutun'

Önlerinde artık çok önemli bir Avrupa Şampiyonası olduğunu da hatırlatan Şenol Güneş'in, "Dünya Kupası'nı artık unutun. Onu daha sonra düşüneceğiz. Önceliğimiz Avrupa Şampiyonası. Bunun hazırlıklarına şimdiden başlamalıyız. Önce kafanız rahat olmalı. Kendi liglerinizdeki maçlarda ne kadar iyi ve çalışkan olursanız Avrupa Şampiyonası'nda o kadar başarılı oluruz. Bu süreçte sürekli temas halinde olacağız. Rakiplerimize çalışacağız. Bugünkü (dünkü) hatalarımızdan ders alıp bunu Avrupa Şampiyonası'na yansıtmamalıyız. Son olarak şunu söylemeliyim; bu kadar kısa sürede böylesine tempolu maçları oynamak kolay değildi. Hepinize yürekten teşekkür ederim" dediği öğrenildi. 



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