Şenol Güneş'ten sürpriz kadro tercihi

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sürpriz tercihlerde bulundu.
Şenol Güneş, son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çeken Loris Karius yerine kalede Tolga Zengin'e görev verdi.
Sağ bek pozisyonunda Dorukhan Toköz'ü oynatan Güneş, orta saha ikilisi olarak Necip Uysal ve Gary Medel'i görevlendirdi.
FORVETTE BABEL
Güneş, forvette ise Ryan Babel'i kullandı ve kanatlarda Quaresma ve Lens ile başladı.
İşte Beşiktaş'ın Genk maçı ilk 11'i
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Şenol Güneş, son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çeken Loris Karius yerine kalede Tolga Zengin'e görev verdi.
Sağ bek pozisyonunda Dorukhan Toköz'ü oynatan Güneş, orta saha ikilisi olarak Necip Uysal ve Gary Medel'i görevlendirdi.
FORVETTE BABEL
Güneş, forvette ise Ryan Babel'i kullandı ve kanatlarda Quaresma ve Lens ile başladı.
İşte Beşiktaş'ın Genk maçı ilk 11'i
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