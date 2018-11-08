Şenol Güneş'ten sürpriz kadro tercihi

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sürpriz tercihlerde bulundu.Şenol Güneş, son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çeken Loris Karius yerine kaledee görev verdi.Sağ bek pozisyonunda Dorukhan Toköz'ü oynatan Güneş, orta saha ikilisi olarak Necip Uysal ve Gary Medel'i görevlendirdi.Güneş, forvette ise Ryan Babel'i kullandı ve kanatlarda Quaresma ve Lens ile başladı.İşte Beşiktaş'ın Genk maçı ilk 11'i