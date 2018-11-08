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Şenol Güneş'ten sürpriz kadro tercihi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk karşısında sürpriz bir 11 sahaya sürdü.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten sürpriz kadro tercihi
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08 Kasım 2018 19:57
UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sürpriz tercihlerde bulundu.

Şenol Güneş, son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çeken Loris Karius yerine kalede Tolga Zengin'e görev verdi.

Sağ bek pozisyonunda Dorukhan Toköz'ü oynatan Güneş, orta saha ikilisi olarak Necip Uysal ve Gary Medel'i görevlendirdi.

FORVETTE BABEL

Güneş, forvette ise Ryan Babel'i kullandı ve kanatlarda Quaresma ve Lens ile başladı.

İşte Beşiktaş'ın Genk maçı ilk 11'i



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