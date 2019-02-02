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"Şenol Güneş'ten sonra Sergen Yalçın gelmeli"

Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com
'Şenol Güneş'ten sonra Sergen Yalçın gelmeli'
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02 Şubat 2019 23:53
Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Beşiktaş yönetimine çağrıda bulundu.

İşte Sinan Engin'in açıklamaları;

"Bundan sonra Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın olmalı. Yöneticiler arasında da bu konuşuluyor. Sergen Yalçın'ın ismi yönetimde konuşluyor. Şenol Güneş ayrıldığında Sergen Yalçın gelmeli."

BAŞKAN OLSAM İLK İŞİM...

"Bu Beşiktaş'ın Sergen Yalçın gibi bir adama ihtiyacı var. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Yarın başkan olsam ilk işim Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek olur."

SERGEN YALÇIN HAK EDİYOR

"Şenol Güneş gittikten sonra bu koltuğu Sergen Yalçın hak ediyor. Ayrıca Sergen Yalçın adamdır. Beşiktaş'ta Sergen hayali olan yöneticiler var"

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