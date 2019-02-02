'Şenol Güneş'ten sonra Sergen Yalçın gelmeli'

, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Beşiktaş yönetimine çağrıda bulundu."Bundan sonra Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın olmalı. Yöneticiler arasında da bu konuşuluyor. Sergen Yalçın'ın ismi yönetimde konuşluyor. Şenol Güneş ayrıldığında Sergen Yalçın gelmeli.""Bu Beşiktaş'ın Sergen Yalçın gibi bir adama ihtiyacı var. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Yarın başkan olsam ilk işim Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek olur.""Şenol Güneş gittikten sonra bu koltuğu Sergen Yalçın hak ediyor. Ayrıca Sergen Yalçın adamdır. Beşiktaş'ta Sergen hayali olan yöneticiler var"