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Şenol Güneş'ten Serdar Aziz açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten Serdar Aziz açıklaması!
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11 Ocak 2019 15:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz hakkında da transfer sözlerinde bulundu.

Şenol Güneş, Serdar Aziz hakkında ''Serdar Aziz iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. O gün de ben kouştum, oyuncu gelmek istiyor bize dedim sonra Galatasaray'a gitti, ayarladı dediler. Alamadığım oyuncuyu nasıl alayım? Belki olur. Transferi yönetim yapıyor. Sen stoper istiyorsan al sana stoper deniyor. Kar-zarar hali de var. Ben yönetim ile görüşemiyorum, randevu alıyorum şu anda.'' şeklinde konuştu.

Serdar Aziz, Bursaspor forması giyerken Şenol Güneş, transferin yapılmasını istemiş ancak Milli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

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