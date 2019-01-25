Şenol Güneş'ten Quaresma için ayrılık cevabı

GELECEĞİ 48 SAAT İÇİNDE NETLEŞECEK

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Teknik Direktörü'nın ayrılacağı ve ailesinin yanına Portekiz'e döneceği iddialarıyla ilgili konuştu.Henüz netleşen bir durum olmadığını kaydeden Güneş, "" ifadelerini kulandı.Ricardo Quaresma'nın eşi ve çocukları, İstanbul'dan ayrıldı ve ülkeleri Portekiz'e döndü. Bunun üzerine Portekizli oyuncunun da yönetim ile bir görüşme yaparak ailesi nedeniyle ayrılmak istediğini bir kez daha bildirdi. Yönetim, hafta sonunda Quaresma'nın geleceği ile ilgili son kararı alacak.Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.