Şenol Güneş'ten Quaresma için ayrılık cevabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın ayrılacağı ve ailesinin yanına Portekiz'e döneceği iddialarıyla ilgili konuştu.
Henüz netleşen bir durum olmadığını kaydeden Güneş, "Şu anda çıkıp sahada oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmak gerekiyor. Quaresma bunu iyi yapan bir oyuncu" ifadelerini kulandı.
GELECEĞİ 48 SAAT İÇİNDE NETLEŞECEK
Ricardo Quaresma'nın eşi ve çocukları, İstanbul'dan ayrıldı ve ülkeleri Portekiz'e döndü. Bunun üzerine Portekizli oyuncunun da yönetim ile bir görüşme yaparak ailesi nedeniyle ayrılmak istediğini bir kez daha bildirdi. Yönetim, hafta sonunda Quaresma'nın geleceği ile ilgili son kararı alacak.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.
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Henüz netleşen bir durum olmadığını kaydeden Güneş, "Şu anda çıkıp sahada oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmak gerekiyor. Quaresma bunu iyi yapan bir oyuncu" ifadelerini kulandı.
GELECEĞİ 48 SAAT İÇİNDE NETLEŞECEK
Ricardo Quaresma'nın eşi ve çocukları, İstanbul'dan ayrıldı ve ülkeleri Portekiz'e döndü. Bunun üzerine Portekizli oyuncunun da yönetim ile bir görüşme yaparak ailesi nedeniyle ayrılmak istediğini bir kez daha bildirdi. Yönetim, hafta sonunda Quaresma'nın geleceği ile ilgili son kararı alacak.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın