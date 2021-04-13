Şenol Güneş'ten pandemi formülü

"YOĞUN MÜSABAKA TAKVİMİ OLUŞTU"

"RANDIMAN DÜŞTÜ COŞKU AZALDI"

"4 MİLYAR EURO'LUK DARALMA"

"FUTBOLDA ÜRETİM ŞART"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, pandemi sürecinin futbol dünyasına etkilerine ilişkin Sabah gazetesine açıklama yaptı.Şenol Güneş, "Pandemi hayatımıza girince tüm planlarımız ertelendi. Kulüpler için de zorlu bir süreç yaşanıyor. Futbolda yeni bir dünya düzenine geçildi. Öncelikle olağanüstü yoğun bir müsabaka takvimi oluştu. Futbolcular, teknik adamlar, yönetimler, taraftarlar hatta medya için de çok zor bir durum bu. Pandemi süreci futbolun ekonomik yapısını da büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Ekonomik zorunluluklardan dolayı oluşan negatif tabloyu göğüsleyebilmenin yolu üretime yönelmekten geçiyor. Bu durumu fırsat olarak görmeliyiz" dedi.Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Pandemi hayatımıza girince tüm planlarımız ertelendi. Kulüpler için de zorlu bir süreç yaşanıyor. Futbolda yeni bir dünya düzenine geçildi. Öncelikle olağanüstü yoğun bir müsabaka takvimi oluştu. Oyuncular ve kulüpler açısından beklenmedik sakatlıklar oluştu. Sağlıklı olan oyuncular bu süreçte kendilerine dikkat edemedikleri için form grafikleri ister istemez etkilendi. Futbolcular, teknik adamlar, yönetimler, taraftarlar hatta medya için de çok zor bir durum bu. Uyum sağlamaya çalıştık ve çalışıyoruz.""Örneğin futbolda 5 oyuncu değiştirme kuralı geldi ve yerleşti. Bunun nasıl devam edeceğini bilmiyorum ama doğru buluyorum. Takımların randımanları düştü. Oyun kurulaştı. Coşku azaldı. Sonuçta seyirci baskısı ya da desteği ile performansını artıran yapıda olan takımlar vardı.""Pandemi süreci futbolun ekonomik yapısını da büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Finansal değerler önemli düşüşler gösterdi. Genel ekonomik çalkantıdan futbol da payını aldı. Örneğin Avrupa Kulüpler Birliği, Kovid'den dolayı futbol ekonomisinin üzerinde 4 milyar Euro'luk bir daralma öngörüyor. Bu durumun kulüplere yansıması elbette çok büyük olacaktır.""Mesela maçlar seyircisiz oynanıyor. Şu an seyircisiz oynanan maçların zaten zevki yokken futbola yeni bir soluk aldırmalı ve oluşan krizi lehimize çevirmeliyiz. Ekonomik zorunluluklardan dolayı oluşan negatif tabloyu göğüsleyebilmenin yolu üretime yönelmekten geçiyor. Bu durumu fırsat olarak görmeliyiz."