Spor Toto Süper Lig'de önceki gün Sivasspor'la karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, 2-1'lik mağlubiyetin ardından sezonun ilk yarısını tamamlamıştı.Bu karşılaşmanın ardından yılı tamamlaması için önünde Osmanlıspor'la oynayacağı Türkiye Kupası mücadelesi kalan Beşiktaş'ta yabancı futbolcular kazan kaldırdı! 25 Aralık'ın (bugün) Noel olması ve sonrasında da yılbaşının gelmesi sebebiyle bu haftayı ülkelerinde geçirmek isteyen başta; Anderson Talisca, Gary Medel ve Ricardo Quaresma olmak üzere birçok futbolcu, önceki günkü maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş'ten izin isteyip Türkiye Kupası'ndaki Osmanlı maçında görev yapmak istemediklerini iletti.Güneş'in de yardımcıları aracılığıyla bildirilen isteğe, Sivasspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin yarattığı moral bozukluğu sebebiyle yanıt vermediği bildirildi.Tecrübeli teknik adam, bu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na fikstür tepkisinde bulunmuştu. Güneş, "Lig bitiyor bu kez de kupa var. Bazı futbolcularımızın sadece ülkesine gidip dönmesi 2 gün sürüyor. Sezon boyunca o kadar boş zaman varken yıl sonundaki periyodun bu kadar yoğun geçmesi anlamsız" ifadelerini kullanmıştı