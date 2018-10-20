Şenol Güneş'ten Oğuzhan ve Love'a özel görev!

Spor Toto Süper Lig'de 15 puanla 3. sırada bulunanteknik direktöryoğun maç temposu öncesi oyuncularını uyardı.Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılarda 66 yaşındaki teknik adam, 21 günde oynanacak 6 (Göztepe, Genk, Rize, Başakşehir, Genk, Sivas) karşılaşmada, kayıp istemediğini bildirdi.Özellikle bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsan Vagner Love ile bu yıl oynadığı 14 müsabakada 5 asist yapan Oğuzhan Özyakup'la ilgili deneyimli teknik adam şunları söyledi:"Bu maç sizin maçınız olsun. Yoğun karşılaşma temposu içersine Göztepe maçıyla birlikte giriyoruz. Herkes artık silkinip kendine gelsin. Gerçek performansımızı artık sahaya yansıtmanın zamanı geldi. Oğuzhan ve Love ikilisinin organizasyonundan goller bekliyorum. Artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok. İçerde olusun deplasmanda olsun fark etmez, şampiyonluk yarışında olacaksak, bu kaybettiğimiz puanlara son vermeliyiz."