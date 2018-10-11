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Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı!

Beşiktaş'ta Şenol Hoca, orta sahada Oğuzhan-Ljajic'i bir arada oynatma planı yapıyor. Medel ise stopere geçecek. Atiba'nın da dönüşüyle hücum zenginliği daha yüksek bir takım kurulacak.

Kaynak: Akşam
Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı!
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11 Ekim 2018 05:27
Milli arada Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın iskeletinde önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Şenol Güneş öncelikle Atiker Konyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra takıma büyük katkı sağlayan Oğuzhan Özyakup'a yer açmayı planlıyor.

Sakatlıktan dönen Atiba ile Oğuzhan orta sahada Adem Ljajic'le birlikte yer alacak. Güneş bu mevkide görev yapan Gary Medel'i ise joker olarak kullanacak. Ona daha çok stoperde görev verecek.

Bu şekilde Güneş, hücum yönü daha güçlü bir takım planlarken, savunmada yaşanan sakatlık ve cezalar da Medel alternatifiyle çözülecek.

Sakatlığı süren ve bireysel olarak Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Adriano'nun da milli aradan sonra takıma dönmesi, Güneş'in sol bekteki elini rahatlatacak.

Güneş son maçlardaki hatalarına rağmen kaledeki Karius tercihini değiştirmeyi düşünmüyor.

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