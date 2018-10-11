Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı!

Milli arada Teknik Direktör, takımın iskeletinde önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Şenol Güneş öncelikle Atiker Konyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra takıma büyük katkı sağlayan Oğuzhan Özyakup'a yer açmayı planlıyor.Sakatlıktan dönen Atiba ile Oğuzhan orta sahada Adem Ljajic'le birlikte yer alacak. Güneş bu mevkide görev yapan Gary Medel'i ise joker olarak kullanacak. Ona daha çok stoperde görev verecek.Bu şekilde Güneş, hücum yönü daha güçlü bir takım planlarken, savunmada yaşanan sakatlık ve cezalar da Medel alternatifiyle çözülecek.Sakatlığı süren ve bireysel olarak Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Adriano'nun da milli aradan sonra takıma dönmesi, Güneş'in sol bekteki elini rahatlatacak.Güneş son maçlardaki hatalarına rağmen kaledeki Karius tercihini değiştirmeyi düşünmüyor.