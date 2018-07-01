Şenol Güneş'ten Negredo'ya: ''Dürüst olalım''

Beşiktaş'ın Slovakya kampı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Negredo gelecek sezon bizimle olmayacak" diyen teknik direktör Şenol Güneş, İspanyol forvetle de özel bir görüşme yaparak bu düşüncesini dile getirdi. "Birbirimize karşı dürüst olalım" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, yıldız futbolcuya maliyet- fayda denkleminde beklentilerin çok uzağında kaldığını söyledi.Kulübün bütçeyi kısma kararı aldığını ve geçen seneki şartların artık olmadığını dile getiren Güneş, "Seni kadromda düşünmüyorum. Amacımız, maliyeti daha düşük, daha etkili bir golcü transfer etmek. İki taraf da boşuna vakit kaybı yaşamasın. Bir an önce kendi yolunu çizmen en doğrusu" dedi. Şenol Güneş, Negredo'yu takımın Slovakya kampına da dahil etmedi.Şenol hoca, Negredo'ya geçen sezon 43 maçta görev verdi. İspanyol forvet, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.Şenol hocanın basın toplantısındaki açıklamaları gerçekten çok net söylemlerdi. Hiç sağa sola sapmadan çok net konuştu. Negredo'nun hiçbir şansının olmadığını ve kadrosunda düşünmediğini dile getirdi. Bunlar doğal ve profesyonel olarak da teknik kararlar. Şu da akla gelebilirdi; Negredo'yu bu kadar dışarıda bırakmadan değer katmak daha mı doğru olurdu? Ama bazen de takım yönetmek açısından böyle kesin kararlar gerekebiliyor. Şenol Güneş'in söylemleri çok doğru ve açık tespitlerdi.