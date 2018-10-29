Şenol Güneş'ten Mustafa Pektemek sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Ryan Babel'in yerine Mustafa Pektemek'i tercih etti.
BU SEZON İLK KEZ
Hollandalı futbolcunun yerine kadroya alınan Mustafa Pektemek bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'e alındı.
Öte yandan Şenol Güneş sağ kanatta Gökhan Gönül - Quaresma ikilisine yer verirken, sarı kart sınırında bulunan Medel'in yerine Oğuzhan Özyakup - Atiba ikilisini sahaya sürdü.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa, Love
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BU SEZON İLK KEZ
Hollandalı futbolcunun yerine kadroya alınan Mustafa Pektemek bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'e alındı.
Öte yandan Şenol Güneş sağ kanatta Gökhan Gönül - Quaresma ikilisine yer verirken, sarı kart sınırında bulunan Medel'in yerine Oğuzhan Özyakup - Atiba ikilisini sahaya sürdü.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa, Love
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın