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Şenol Güneş'ten Mustafa Pektemek sürprizi!

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kadroda sürpriz bir isme yer verdi.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten Mustafa Pektemek sürprizi!
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29 Ekim 2018 19:13
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Ryan Babel'in yerine Mustafa Pektemek'i tercih etti.

BU SEZON İLK KEZ

Hollandalı futbolcunun yerine kadroya alınan Mustafa Pektemek bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'e alındı.

Öte yandan Şenol Güneş sağ kanatta Gökhan Gönül - Quaresma ikilisine yer verirken, sarı kart sınırında bulunan Medel'in yerine Oğuzhan Özyakup - Atiba ikilisini sahaya sürdü.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa, Love

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