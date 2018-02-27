Şenol Güneş'ten maç sonu uyarı; 'Böyle oynarsak...'

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Teknik Direktörü, Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyuncularını soyunma odasında tek tek kutladı. İkinci yarıdaki güzel futbol ve üç puan için futbolcularına teşekkür eden siyah-beyazlı hocanın şampiyonluk yarışı için iddialı ifadeler kullandığı aktarıldı.Maçın ardından oyuncularına hitaben kısa bir konuşma yapan Şenol Güneş'in, "Böyle futbol oynadığımız sürece, bu ligde bizi yenmeleri hiç kolay olmaz. Kalan haftalarda maç maç ilerleyeceğiz. Her hafta böylesine istekli ve akıllı oynamalıyız. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Bu iddiamız hedefe ulaşana kadar devam etmeli. Önümüzde bu kez kupada olmak üzere yine bir Fenerbahçe maçı var. Arkasından ligde Trabzonspor ile oynayacağız. Bu maçları atlatabilecek güçteyiz. Yeter ki derbide oynadığımız gibi oynayalım" diye konuştuğu öğrenildi.Bu arada Başkan Fikret Orman ve Beşiktaşlı yöneticilerin maçtan sonra Şenol Güneş'i özel olarak tebrik ettikleri belirtildi. Siyah-beyazlıların özellikle ikinci yarıdaki taktik hamleleriyle tecrübesini konuşturan başarılı hocayı zirve yolundaki kritik galibiyet için kutladıkları ifade edildi.Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Teknik Direktör Şenol Güneş'in Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyetin mimarı olduğunu ifade etti. Siyah-beyazlı yönetici, "İnsanın iş hayatı boyunca üst düzey, unutulmaz, kariyerinin zirve anları olur. Hocamız da karşılaşma içinde yaptığı hamleleriyle bunu gerçekleştirdi. Şenol Güneş derbide destan yazdı. Maçın yıldızı Şenol Güneş'ti. Quaresma ve Medel ondan sonra geliyor" dedi.Derbi galibiyetinin Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tuttuğunu da vurgulayan Ürkmezgil, "Her şeyi değiştirecek bir sonuç aldık. Bu sonuç Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında daha iddialı hale getirdi" yorumunu yaptı.Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bayern Münih karşısında aldıkları 5-0'lık farklı yenilginin ardından Fenerbahçe'ye de mağlup olmalarını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.Derbide çok üstün bir futbolla galip geldiklerini belirten siyah-beyazlı yönetici, "Muhteşem bir oyunla müthiş bir galibiyet aldık. 20. dakikadan sonra sahalarına çöktük ve sahayı dar ettik. Bana göre Fenerbahçe'nin 3 tane yiyip gitmesi bir mucize, çok daha fazla atmalıydık" dedi. Mahmutyazıcıoğlu derbinin gizli kahramanının 2 asist yapan Negredo olduğunu sözlerine ekledi.