Şenol Güneş'ten Love ve Larin'e 'hazır ol' emri!

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Ligde kalan 3 maçı kazanarak ligi zirvede bitirme şansına son dakikaya kadar tutunmak isteyenteknik direktöroyuncularını kalan 3 maça motive etmeye uğraşıyor.Negredo'nun sezonu büyük ölçüde kapatmış olması tecrübeli teknik adamı arayışa itti.Teknik direktör Şenol Güneş'in Vagner Love ve Larin'e "hazır ol" talimatı verdiği ve bu 2 isimden gelecek sezon yapılanmasında yer almaları kalan 3 haftadaki fırsatı değerlendirmelerini istediği öğrenildi.Vagner Love'ın ilk 11'e biraz daha yakın olduğu da ifade edildi.Tedavisi devam eden Pepe'nin ligdeki 2 maçı kaçırması kesin. Portekizli stoper'in ancak ligin son haftasına yetişme şansı var. Ancak bunun da kesin olmadığı öğrenildi.