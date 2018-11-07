Şenol Güneş'ten Karius'a uyarı; Sorunu hallet'

Sadece Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatabilenuyarı geldi.Alman eldivenle özel bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Kalecilikte yetenek kadar konsantrasyon da önemlidir. Sahaya çıktığında takıma yüzde yüzünü verebilmen için kafanın boş olması lazım. Bir sorunun varsa birlikte çözelim ya da kendin hallet. Senden beklentimiz büyük" dediği öğrenildi.Öte yandan Loris Karius'un Türkiye temsilcisi Tan Kesler, oyuncunun sözleşmesinin feshedileceği iddialarına cevap verdi. Kesler, "Karius Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu. İki yıllık sözleşmesi daha var. Bundan önce gitmesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.Futbol kariyerine Royal Antwerp'de devam eden milli kaleci Sinan Bolat, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Adımın Beşiktaş'la anılmasından gurur duydum. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün teklifini tabii ki değerlendiririm" dedi. Sinan, siyah-beyazlıların rakibi Genk hakkında ise "Şu anda Avrupa'da en iyi futbol oynayan takım. Bunu Beşiktaş'a karşı gösterdiler. İçeride daha da güçlüler" ifadelerini kullandı.