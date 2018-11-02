Şenol Güneş'ten Jeremain Lens'e görev!

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'le deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı.
Taktik ağırlıklı çift kale maçla devam eden idman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Teknik patron Şenol Güneş'in, sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta Jeremain Lens'e forma vereceği belirtildi.
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Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı.
Taktik ağırlıklı çift kale maçla devam eden idman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Teknik patron Şenol Güneş'in, sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta Jeremain Lens'e forma vereceği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın