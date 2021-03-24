Şenol Güneş'ten Hollanda maçına kaleci kararı

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için zorlu rakiplerle mücadelede edecek olan milliler, ilk sınavına bu akşam Hollanda karşısında çıkacak. Eleme grubuna iyi başlamak isteyen Şenol Güneş'in öğrencileri, Hollanda'dan sonra Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.



Teknik direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak. Toplam 50 resmi, 20 özel maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 33 galibiyet ve 20 beraberlik alırken 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.



KALE UĞURCAN'A EMANET



Açılış maçında teknik direktör Şenol Güneş'in en çok merak edilen tercihi ise kalede olacak. Formda olan iki kalecimiz Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında, deneyimli teknik adamın tercihini Trabzonsporlu oyuncudan yana kullanması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Merih Demiral kadroda bulunsa da riske edilmeyecek ve stoperde Çağlar ile Ozan Kabak birlikte ter dökecek.



