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Şenol Güneş'ten Gökhan Töre'ye özel ilgi

Şenol Güneş'in sakatlıktan dönen Gökhan Töre ile özel olarak ilgileniyor.

Kaynak: Hürriyet
Şenol Güneş'ten Gökhan Töre'ye özel ilgi
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12 Temmuz 2018 07:22
Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Takim halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın 3 takım halinde değişmeli yarı saha turnuva maçlarıyla sona erdiği aktarıldı. Öte yandan, yardımcı antrenörler Guti Hernandez ve İlhan Mansız, Avusturya kampında yapılan ilk antrenmana katıldı.

Şenol Güneş'in sakatlıktan dönen Gökhan Töre ile özel olarak ilgilendiği gözlemlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusuna sık sık uyarılarda bulundu.




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