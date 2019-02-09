Şenol Güneş'ten flaş Quaresma sözleri

, Bursaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısındahakkında da konuştu.Ricardo Quaresma'nın geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, yıldız oyuncunun gidebileceğini dile getirdi.Tecrübeli teknik adam Ricardo Quaresma ile ilgiliifadelerini kullandı.Şenol Güneş bu konularda da çok konuşmak istemediğinisözleriyle dile getirdi.