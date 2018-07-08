Şenol Güneş'ten Fikret Orman'a: 'Defansımı bozmayın'

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Başkanı, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Vida'yı satabileceğini ima etmişti. Ancak Siyah-Beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş bu duruma karşı çıktı.Fikret Orman'ın kampı ziyareti sırasında Güneş, "Özellikle Fabri, Pepe ve Vida'nın tutulmasını istiyorum. Savunma hattımız korunmalı. Önümüzdeki sezon yeni bir defansı oturtmak için çok zaman harcayabiliriz" yorumunda bulundu.Tecrübeli çalıştırıcı, "Elbette çok iyi teklif gelirse buna bir şey diyemem. Yüksek para alınması halinde yerini doldurabiliriz. Ancak ilk etapta bütün planlarımı mevcut defans oyuncuları üzerine yapıyorum. Geçen sezon çok ufak hatalarla şampiyonluğu kaybettik. Bu yıl aynı şeyleri yaşamak istemiyorum" dedi. Başkan Fikret Orman da hocayla aynı görüşte olduğunu belirterek, "İstediğimiz fiyat gelmezse Vida'yı tutacağız" karşılığını verdi.Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Gökhan Töre, yeni sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak gibi gözüküyor. Siofok maçında Love'a yaptığı asist görülmeye değerdi.