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Şenol Güneş'ten Fikret Orman'a: "Defansımı bozmayın"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida'yı satmayı planlarken tecrübeli Teknik Direktör Güneş, savunma hattının kesinlikle bozulmamasını istedi. Fabri ve Pepe konusunda da ısrarcıydı.

Kaynak: Akşam
Şenol Güneş'ten Fikret Orman'a: 'Defansımı bozmayın'
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08 Temmuz 2018 09:17
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Vida'yı satabileceğini ima etmişti. Ancak Siyah-Beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş bu duruma karşı çıktı.

Fikret Orman'ın kampı ziyareti sırasında Güneş, "Özellikle Fabri, Pepe ve Vida'nın tutulmasını istiyorum. Savunma hattımız korunmalı. Önümüzdeki sezon yeni bir defansı oturtmak için çok zaman harcayabiliriz" yorumunda bulundu.

YÜKSEK TEKLİFE GÖRE

Tecrübeli çalıştırıcı, "Elbette çok iyi teklif gelirse buna bir şey diyemem. Yüksek para alınması halinde yerini doldurabiliriz. Ancak ilk etapta bütün planlarımı mevcut defans oyuncuları üzerine yapıyorum. Geçen sezon çok ufak hatalarla şampiyonluğu kaybettik. Bu yıl aynı şeyleri yaşamak istemiyorum" dedi. Başkan Fikret Orman da hocayla aynı görüşte olduğunu belirterek, "İstediğimiz fiyat gelmezse Vida'yı tutacağız" karşılığını verdi.

Gökhan Töre geliyor!

Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Gökhan Töre, yeni sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak gibi gözüküyor. Siofok maçında Love'a yaptığı asist görülmeye değerdi.



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