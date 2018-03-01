Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sol kanat için sürpriz bir tercihte bulundu.
Güneş, lig maçında oynattığı Adriano'yu dinlendirirken sol bekte Dusko Tosic'e yer verdi. Tecrübeli teknik direktör, sol açık pozisyonunda forma giyen Ryan Babel yerine ise Caner Erkin'e görev verdi. Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynanan maçta stoper pozisyonunda oynamıştı.
PEPE VE TALISCA, 11'E DÖNDÜ
Öte yandan lig maçında cezalı olmaları nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçıran Pepe ve Talisca, kupa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerlerine döndü.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde; Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo
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Güneş, lig maçında oynattığı Adriano'yu dinlendirirken sol bekte Dusko Tosic'e yer verdi. Tecrübeli teknik direktör, sol açık pozisyonunda forma giyen Ryan Babel yerine ise Caner Erkin'e görev verdi. Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynanan maçta stoper pozisyonunda oynamıştı.
PEPE VE TALISCA, 11'E DÖNDÜ
Öte yandan lig maçında cezalı olmaları nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçıran Pepe ve Talisca, kupa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerlerine döndü.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde; Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın