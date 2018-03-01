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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'ye karşı sol kanat sürprizi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sol bek olarak Tosic, sol açık olarak ise Caner Erkin'e şans verdi.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'ye karşı sol kanat sürprizi
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01 Mart 2018 19:30
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sol kanat için sürpriz bir tercihte bulundu.

Güneş, lig maçında oynattığı Adriano'yu dinlendirirken sol bekte Dusko Tosic'e yer verdi. Tecrübeli teknik direktör, sol açık pozisyonunda forma giyen Ryan Babel yerine ise Caner Erkin'e görev verdi. Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynanan maçta stoper pozisyonunda oynamıştı.

PEPE VE TALISCA, 11'E DÖNDÜ

Öte yandan lig maçında cezalı olmaları nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçıran Pepe ve Talisca, kupa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerlerine döndü.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde; Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

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