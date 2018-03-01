Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden'ta teknik direktör, sol kanat için sürpriz bir tercihte bulundu.Güneş, lig maçında oynattığı Adriano'yu dinlendirirken sol bekte'e yer verdi. Tecrübeli teknik direktör, sol açık pozisyonunda forma giyen Ryan Babel yerine ise'e görev verdi. Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynanan maçta stoper pozisyonunda oynamıştı.Öte yandan lig maçında cezalı olmaları nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçıran Pepe ve Talisca, kupa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerlerine döndü.Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde; Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo