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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray eleştirisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemi üzerine yorumlarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray eleştirisi
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30 Ocak 2019 17:11
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Mbaye Diagne, Fenerbahçe'nin de Nicolas Castillo ilgisi ile ilgili konuştu.

İki oyuncunun maliyetinin yüksek olduğunu kaydeden Güneş, "Diagne'yi herkes ister, maliyeti yüksektir o ayrı bir konu, onu bilemem. Nicolas Castillo iyi oyuncu. Uyum sağlar, sağlamaz bilemem. Fenerbahçe ve Galatasaray bunları kaça aldı? Ben o parayı verecek olsam, zaten eldekini bırakmam" dedi.

"SERDAR AZİZ'İ ALACAĞIMA QUARESMA'YI BIRAKMAM"

Serdar Aziz'in yüksek bir maaş aldığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Serdar Aziz, 2 milyon euronun üstünde alıyor. Kulübü ne isteyecek? O zaman neden Ricardo Quaresma'yı ya da Marcelo'yu bırakayım? Önce takımdaki oyuncuların parasını ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"DIAGNE'YE VERİLEN RAKAM, EN YÜKSEK RAKAM"

Galatasaray'ın Diagne transferinin yüksek bonservisle satılması durumunda mantıklı olacağını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, "Galatasaray da alıp satıyor. Diagne'ye ne kadar verdiler, 12 milyon euro. Türkiye'de en yüksek rakam. Suç mudur? değil. Alır, oynatır, 30 milyon euroya satar, karlı bir yatırım dersin" diye konuştu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Galatasaray taraftarları, Şenol Güneş'in bu sözlerinin ardından sosyal medyada deneyimli hocaya tepki gösterdi. 

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