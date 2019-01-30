Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray eleştirisi

"SERDAR AZİZ'İ ALACAĞIMA QUARESMA'YI BIRAKMAM"

"DIAGNE'YE VERİLEN RAKAM, EN YÜKSEK RAKAM"

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Teknik Direktörü, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin deilgisi ile ilgili konuştu.İki oyuncunun maliyetinin yüksek olduğunu kaydeden Güneş, "" dedi.Serdar Aziz'in yüksek bir maaş aldığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Serdar Aziz, 2 milyon euronun üstünde alıyor. Kulübü ne isteyecek? O zaman neden Ricardo Quaresma'yı ya da Marcelo'yu bırakayım? Önce takımdaki oyuncuların parasını ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın Diagne transferinin yüksek bonservisle satılması durumunda mantıklı olacağını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, "Galatasaray da alıp satıyor. Diagne'ye ne kadar verdiler, 12 milyon euro. Türkiye'de en yüksek rakam. Suç mudur? değil. Alır, oynatır, 30 milyon euroya satar, karlı bir yatırım dersin" diye konuştu.Galatasaray taraftarları, Şenol Güneş'in bu sözlerinin ardından sosyal medyada deneyimli hocaya tepki gösterdi.