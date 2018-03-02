Şenol Güneş'ten Erman Toroğlu'na: 'Herkes algı peşinde'

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Teknik Direktörü, A Spor'da'nun yaptığı yorumlara tepki gösterdi.Güneş, kendisi ile ilgili iddialara kızarken, "Ben hakemden memnun değilim. Biz mi hatalar yaptık? Daha fazla pozisyonu olan, oynamak isteyen biziz. Arkadaşlar çıkıyor televizyona bulmuşlar bir kurum, almışlar arkasına sallıyorlar.. 'Merhaba, nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz?' bu kadar." ifadelerini kullandı.