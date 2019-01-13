Talep çok fazla

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cyle Larin için kararını verdi, takımda tutulmasını istedi. Sezon öncesinde birinci forvet olarak düşündüğü fakat performansının düşmesi nedeniyle yedek kulübesine çektiği Larin'in performansını beğenen Güneş, bu konudaki kararını yönetime iletti.Antalya'ya götürülecek kamp kadrosunda düşünülmeyen fakat kampta forvet eksikliği olacağı gerekçesiyle oyuncuyu son anda kadroya alan teknik heyet, "İyi ki böyle bir kararın almışız" diyerek memnuniyetlerini ortaya koydu. Larin'in kampa götürmek yerine, Hollanda Ligi'ne kiralama kararı alan ve bu nedenle kamp kadrosuna dahil edilmeyen Kanadalı oyuncuyu öven Şenol Güneş'in, "Ne istediysem yerine getirdi. Kanatlara koşuyor, pres yapıyor. Takımda kalması gereken bir oyuncu" diye rapor verdiği bildirildi.Bu gelişmelerin yanı sıra, özellikle yönetimi şaşırtan bir başka önemli gelişme ise transfer piyasasında yaşandı. Bu futbolcunun kiralanması için menajerler aracılığıyla piyasaya haber salan Beşiktaş Yönetimi, Larin için gelen talepler karşısında daha da şaşırdı. Bazı kulüplerin scoutları tarafından takip edilen Kanadalı futbolcunun, Avrupa liglerinde, ceza sahası içerisinde en çok gezen ender futbolculardan biri olduğu ortaya çıktı.15 gün önce kiralık listesinde yer alan Larin, kampta gösterdiği performansla herkesi şaşırtırken, çok cazip bir teklif olmadıkça yönetim bu oyuncuyu kadroda tutacak.Cyle Larin, Antalya kampındaki iki maçta üç gol atarak kendini gösterdi.