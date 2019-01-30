Beşiktaş'ın Marsilya'dan hücum oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer edeceği iddialarına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş yanıt verdi.
SPORX'in de yer aldığı basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Şenol Güneş, Clinton N'Jie'yi transfer etme gibi bir durumlarının olmadığını açıkladı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN N'JIE YANITI
"Marsilyalı Clinton N'Jie'yi transfer edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam "Yok, yok şu anda oyuncu alışı yok." ifadelerini kullandı.
"Hocam uçağa binmiş, kartal emojisi paylaşmış, ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Şenol Güneş "Bilmiyorum, ben ne bileyim. Bana bilmediğim yerden soruyorsunuz." açıklamasını yaptı.
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SPORX'in de yer aldığı basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Şenol Güneş, Clinton N'Jie'yi transfer etme gibi bir durumlarının olmadığını açıkladı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN N'JIE YANITI
"Marsilyalı Clinton N'Jie'yi transfer edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam "Yok, yok şu anda oyuncu alışı yok." ifadelerini kullandı.
"Hocam uçağa binmiş, kartal emojisi paylaşmış, ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Şenol Güneş "Bilmiyorum, ben ne bileyim. Bana bilmediğim yerden soruyorsunuz." açıklamasını yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın