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Şenol Güneş'ten Clinton N'Jie açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Marsilyalı Clinton N'Jie'nin transfer olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten Clinton N'Jie açıklaması
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30 Ocak 2019 17:19
Beşiktaş'ın Marsilya'dan hücum oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer edeceği iddialarına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş yanıt verdi.

SPORX'in de yer aldığı basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Şenol Güneş, Clinton N'Jie'yi transfer etme gibi bir durumlarının olmadığını açıkladı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN N'JIE YANITI

"Marsilyalı Clinton N'Jie'yi transfer edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam "Yok, yok şu anda oyuncu alışı yok." ifadelerini kullandı.

"Hocam uçağa binmiş, kartal emojisi paylaşmış, ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Şenol Güneş "Bilmiyorum, ben ne bileyim. Bana bilmediğim yerden soruyorsunuz." açıklamasını yaptı.

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