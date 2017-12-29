Şenol Güneş'ten Cenk Tosun cevabı; 'Gitmesini istemiyorum'

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ...

"ZAMAN ZAMAN HAKSIZ ELEŞTİRİLER OLUYOR"

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"VIDA'YI 1,5 SENEDİR BEKLİYORDUK"

CENK TOSUN İÇİN, "KİMSE GİTMESİN"

"BÜYÜK TAKIMIN OYNCULARI BÜYÜK OLMALI"

ŞENOL GÜNEŞ'İN CENK'E BAKIŞI OLAY YARATTI

Teknik Direktörü'u 4-1 mağlup ettikleri Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasını istemediğini belirtti."Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Dersler çıkararak yeni başlangıçlar yapmak istiyoruz. Ülkemizde ve dünyada barış istiyoruz. Futbol bir oyun. Umarım 2018 yılında yeniden başlayıp ligde daha iyi sonuçlar alıp, şampiyon oluruz. Bunun için çalışacağız. Yeni yılda önceliğimiz bu olacak. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu takımı onlar, buraya taşıyor. Herkesin beğenisini kazanırsak ne mutlu bize."Büyük bir camianın içerisindeyiz. Yönetim uzun yıllardır bir gayret içerisinde. İyi planlar yaptılar. Biz de o işin bir parçasıyız. Onlar bize bir görev veriyor, biz oyunculara görev veriyoruz. Zaman zaman bize haksız eleştiriler yapılsa da biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ortada bir başarı varsa öncelik, bu kulübün sahipleridir.""Geldiğimiz günden beri stopere bir oyuncu almak istediğimizi söylemiştik. Elimizde Mitrovic var ama daha farklı bir oyuncu olmasını da istedik. 1.5 senedir Vida'yı bekliyorduk. Oyuncu verip, oyuncu almak istemiyorum. Ekonomik olarak söyleyemem, onu yönetimin düşüncesidir. Benim önceliğim, takımdaki oyuncuların takımı taşıyabileceğidir. Bir kayıp olmazsa, bir katkıya da gerek yok. Başka bir arayış olursa, o da değerlendirilir.""Bütün oyuncularım, bir yere gitmese bile gurur duyarım onla. Cenk transferi resmi olarak bana gelmedi. Ben takımımdan memnunum. Bu oyuncuların, burada başarılı olacaklarını inanıyorum. İlk yarıdaki puan kayıplarını telafi etmemiz için bu oyunculara ihtiyacımız var. Elimdeki oyuncuları tutmak isterim. Kimsenin gitmesini istemiyorum."Güneş, siyah-beyazlıların Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'nın Osmanlıspor karşısında gol atmasına sevindiğini belirtti.Quaresma'nın işini çok sevdiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Duygularıyla kalitesini kullanan bir oyuncu. Quaresma'nın gol atmasına sevindim. Sonradan girdi ve iştahlıydı. Bütün oyuncular çok iyiydi. Daha iyi olmak durumundayız. Herkes daha güzel Beşiktaş bekliyor. Büyüyen takımın oyuncuları da büyük olmalı ve büyük oynamalı." değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in maç sonrasında üçlü çektirdiği sırada Cenk Tosun'a bakışı, sosyal medyayı salladı. Güneş'in bakışının, ayrılığın işaretçisi olduğu yorumları yapıldı.